Wiadomo co z filmem "Na noże 3" - ciekawe nowe informacje

Kolejna kontynuacja serii Na noże w reżyserii Riana Johnsona będzie kręcona w tym roku, a Daniel Craig powróci jako prywatny detektyw Benoit Blanc.

fragment plakatu filmu "Na noże"

Trzeci film z sagi Na noże w reżyserii Riana Johnsona zostanie nakręcony w tym roku. Według raportu Rian Johnson i Ram Bergman wybrali Katie McNeill na producentkę w ich niezależnym studiu T-Street Productions, które przygotowuje się obecnie do zdjęć do filmu Knives Out 3, gdzie Daniel Craig powróci w roli prywatnego detektywa Benoit Blanca.

Prawdopodobnie będzie to kolejna zagadka morderstwa, którą może rozwiązać tylko Benoit Blanc, i podobnie jak w dawnych opowieściach Agathy Christie, nic nie jest jeszcze znane na temat konkretnej fabuły Knives Out 3. Jednakże, podobnie jak w przypadku poprzedników, możemy się bez wątpienia spodziewać Craig będzie otoczony przez obsadę najwyższej klasy talentów, a wszyscy będą podejrzani.

Ostatni raz widzowie widzieli Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek.

Źrodło: Deadline