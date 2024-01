Finał trylogii nadchodzi. Zobacz zwiastun serialu ''Rojst Millenium'' 0

Powrót do lasu na Grontach rzuca nowe światło na dawne wątki i odsłania kolejne. Netflix zaprezentował pełny zwiastun serialu Rojst Millenium. Produkcja ta zakończy rozpoczętą w 2018 roku historię.

fragment plakatu promującego serial ''Rojst'97''

W Rojst‘97 poznaliśmy przeszłość redaktora Wanycza, a w finałowej części Rojst Millenium cofamy się do lat 60. Odkrywamy nieznane dotąd oblicze Kierownika. W mieście pojawia się „nowa twarz polskiego biznesu”, a na Grontach odkopany zostaje szkielet z tajemniczym naszyjnikiem, którego historia okazuje się ściśle powiązana z kluczowymi bohaterami.

Już 28 lutego 2024 roku, zarówno najwierniejsi fani kultowej serii, jak i widzowie, którzy dopiero rozpoczną swoją podróż do mrocznego i dusznego świata trylogii Rojst, cofną się w czasie, by dotrzeć do sedna dotychczasowych śledztw i wspomnień. Przewodnikiem po przeszłości będzie postać młodego kierownika hotelu Centrum, stawiającego pierwsze kroki w swojej przebojowej karierze, zagrana brawurowo przez Filipa Pławiaka. U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, a znani bohaterowie zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Odkryją, gdzie zrodził się i dokąd zmierza cały mrok kryjący się w lesie na Grontach.

Reżyserem serialu jest Jan Holoubek. Sezon finałowy będzie składał się z sześciu odcinków.

Źrodło: Netflix