Rekord za rekordem. Film ''Akademia Pana Kleksa'' obejrzało już ponad 2 miliony widzów 0

Rekord podczas pokazów przedpremierowych. Rekord po weekendzie otwarcia. Tym razem Akademia Pana Kleksa może pochwalić się największą widownią wśród polskich filmów od 2020 roku. Wyreżyserowaną przez Macieja Kawulskiego opowieść o niezwykłej szkole profesora Ambrożego obejrzało już 2 048 776 widzów. Od czasów pandemii żadnej rodzimej produkcji nie udało się przekroczyć tej magicznej dwumilionowej bariery.

Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak jak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze… A piszą ją wybitni polscy aktorzy – m.in. wcielający się w postać Ambrożego Kleksa Tomasz Kot oraz grająca Adę Niezgódkę Antonina Litwiniak. Na ekranie pojawiają się również Piotr Fronczewski, Danuta Stenka, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.

Akademia Pana Kleksa to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat Akademii Pana Kleksa, napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk.

Część druga Akademii Pana Kleksa zaplanowana jest na 2025 rok.

Źrodło: Next Film