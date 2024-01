Bracia Coen powracają wspólnie za kamerę. Ich kolejny film będzie horrorem 0

Po prawie sześciu latach przerwy słynne filmowe rodzeństwo bracia Coen zrealizują kolejny wspólny projekt. Ich nowe dzieło po westernie Ballada o Busterze Scruggsie, będzie należeć do gatunku horroru.

''Ballada o Busterze Scruggsie''

Ethan Coen był gościem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tromso w Norwegii, gdzie promował Żegnajcie laleczki, swój nowy film oczekujący na premierę. Tam też podczas rozmowy z krytykiem Kaleemem Aftabem, poinformował swoich słuchaczy, że razem z bratem Joelem napisali już scenariusz do kolejnego wspólnego dzieła. Projekt ten według Ethana to '’czysty horror i do tego bardzo krwawy'’.

Jeśli lubisz film '’Śmiertelnie proste'’, to myślę, że Ci się spodoba powiedział Ethan.

Śmiertelnie proste to również film Coenów. Powstał on w 1984 roku i jest ich debiutanckim dziełem. Opowiadał o porzuconym mężu, który pragnie zemsty na swojej żonie i jej kochanku.

Obecnie trwają przygotowania do filmu niezbędne w procesie preprodukcji. Jak zauważył Ethan czas przystąpienia do realizacji zdjęć nie może zostać jeszcze określony, gdyż prawdopodobnie Joel najpierw będzie musiał zakończyć jeden ze swoich solowych projektów.

Źrodło: ComingSoon