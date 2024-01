Aktorka znana z ''Rodu smoka'' nową Supergirl 0

Stojący na czele DC Studios James Gunn i Peter Safran zdecydowali kto będzie nową Supergirl. Angaż do tej roli otrzymała Milly Alcock.

Milly Alcock, ''Ród smoka''

Alcock kojarzyć możecie z roli w spin-offie Gry o tron – Ród smoka, gdzie wcieliła się w młodą Rhaenyrę Targaryen. Wystąpiła także w australijskim miniserialu Pine Gap. Zagrała też główną rolę w serialu Upright, który emitowany był przez dwa sezony.

Nie wiemy jeszcze, w której z nadchodzących produkcji aktorka pojawi się po raz pierwszy w roli Supergirl. Na razie nie mamy potwierdzenia co do Superman: Legacy, filmu do którego zdjęcia mają powstać w tym roku. Na pewno jednak wystąpi w kolejnym projekcie DC – Supergirl: Woman of Tomorrow. Produkcja ta jest samodzielnym obrazem opowiadającym właśnie o Supergirl.

Supergirl: Woman of Tomorrow będzie ekranizacją serii komiksów Toma Kinga z 2022 roku, którą zilustrowała Bilquis Evely. Nie ustalono jeszcze reżysera tego projektu.

Widzimy różnicę między Supermanem, który został wysłany na Ziemię i wychowywany przez kochających rodziców od dzieciństwa, a Supergirl, która wychowała się na skale, odłamku z Kryptonu i patrzyła, jak wszyscy wokół niej umierają i zostają zabici w okropne sposoby przez pierwsze 14 lat swojego życia, a potem przybyła na Ziemię, gdy była młodą dziewczyną. Jest znacznie bardziej hardcorowa, nie jest dokładnie tą Supergirl, do której przywykliśmy powiedział Gunn o postaci w projekcie '’Supergirl: Woman of Tomorrow'’.

