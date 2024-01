Chris Rock reżyserem amerykańskiego remake'a ''Na rauszu'' 0

Po zaledwie trzech latach od premiery nagrodzonego Oscarem duńskiego filmu Na rauszu, USA postanowiło zrealizować swoją wersję. Za kamerą remake’a stanie Chris Rock.

Mads Mikkelsen, ''Na rauszu''

Chris Rock to bardziej doświadczony aktor i scenarzysta niż reżyser. Na swoim koncie ma zaledwie trzy filmy: Przywódca – Zwariowana kampania prezydencka, Chyba kocham swoją żonę i Pierwsza piątka. Jedynie ten ostatni odbił się większym echem wśród publiczności zdobywając nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Palm Springs.

Remake wyprodukuje Appian Way, firma należąca do Leonarda DiCaprio, Makeready i Fifth Season. Szkic filmu został napisany przez Stuarta Bloomberga, lecz do współpracy z Chrisem Rockiem dołączy nowy scenarzysta, który przerobi go po swojemu. Jak na razie nie wiadomo kto zagra w hollywoodzkim remake’u.

W oryginalnym filmie występują Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe i Magnus Millang. Scenariusz napisali Thomas Vinterberg i Tobias Lindholm.

Na rauszu opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy…

