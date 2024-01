Paramount+ oficjalnie ruszył z produkcją filmu Star Trek: Section 31 , dodatkowo ujawniono nowe osoby, które dołączyły do obsady.

Podano, że Omari Hardwick, Robert Kazinsky, Kacey Rohl, James Hiroyuki Liao, Sam Richardson, Sven Ruygrok i Humberly Gonzalez dołączyli do Michelle Yeoh w obsadzie filmu, którego zdjęcia również rozpoczęły się dzisiaj.