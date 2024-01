Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mateusz Damięcki jak kameleon w filmie "Jak ukradłem 100 milionów" 0

Kryminalna komedia romantyczna Jak ukradłem 100 milionów zadebiutuje w kinach już 9 lutego. W obsadzie m.in. Antoni Królikowski, Małgorzata Socha i Michał Żebrowski. A także Mateusz Damięcki, o którym reżyser Michał Węgrzyn mówił z wielkim podziwem i szacunkiem: Jego pokora, skupienie i kreatywność pomagają odkrywać w naszej pracy kolejne poziomy!

Pochodzący z aktorskiej rodziny Damięcki, który na deskach teatralnych stanął już jako dziecko, i który od lat cieszy się ogromną popularnością, wcielił się tym razem w postać Dandysa, mężczyzny, który "zawodowo działa na kobiety".

Dandys za to siedzi i Dandys z tego żyje. Rozkochuje w sobie kobietę, podchodzi bardzo, bardzo blisko niej i w momencie, kiedy jest już tak blisko, że zostaje na śniadanie, to wtedy ta kobieta przepisuje wszystko, co ma, na niego.

tłumaczył aktor

Damięcki i Węgrzyn byli zdania, że im Dandys będzie bardziej kolorowy, tym bardziej okaże się interesujący.

Jest jak kameleon, który dostosowuje się do sytuacji, a że sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się w zasadzie non stop. Jedna z definicji inteligencji mówi, że jest to zdolność przystosowania się. Zatem na pewno Dandysowi inteligencji odmówić nie można!

zdradzał aktor

Ed (Królikowski) ma pieniądze – całe 100 milionów – piękną ukochaną i głowę na karku. A więc wszystko, by osiągnąć sukces! Ale przy okazji ma też kilka problemów. Po pierwsze, pieniądze ukradł, przez co kolejny rok ma spędzić w więzieniu. Po drugie, narzeczonej wmówił, że wyjeżdża służbowo do Nowego Jorku…

Tak wygląda punkt wyjścia zwariowanej kryminalnej komedii romantycznej, która stara się odpowiedzieć na postawione na początku filmu pytanie: Jak ukraść 100 milionów – i przeżyć? To będzie jazda bez trzymanki!

Jak ukradłem 100 milionów w kinach od 9 lutego!

Źrodło: Forum Film Poland