Latający wojownicy kung-fu w zwiastunie szalonej komedii "Niewidzialna walka" 0

Kino Lorber zaprezentowało oficjalny zwiastun estońskiego filmu Niewidzialna walka, komedii o sztukach walki nakręconej przez Rainera Sarneta. Jest to satyryczne podejście do filmu o sztukach walki, pomysłowo składające hołd chińskim korzeniom tego gatunku.

kadr z filmu "Niewidzialna walka"

Komedia kung-fu, której akcja rozgrywa się w prawosławnym klasztorze w Związku Radzieckim w latach 70. XX wieku. Pozornie przeciwstawne rzeczy mogą współistnieć. Humor i świętość. Black Sabbath i chorały gregoriańskie. Popkultura i sztuka religijna, bunt i pokora. Film spaja te elementy w coś jakby śpiew prawosławnego jurodiwego, żarliwie głupią pieśń uwielbienia, która woła: wszystko może być święte. Granica ZSRR-Chiny, 1973. Rafael pełni służbę wartowniczą w armii, gdy granica zostaje zaatakowana przez latających chińskich wojowników kung-fu. Absolutnie zafascynowany długowłosymi chińskimi hipisami, ubranymi na czarno asami kung-fu, latającymi wokół i grającymi zakazaną muzykę Black Sabbath z przenośnego radia, Rafael doznaje olśnienia, że on też chce zostać wojownikiem kung-fu. Wiara prowadzi go do prawosławnego klasztoru, gdzie odziani na czarno mnisi odbywają szkolenie. Ale jego droga do osiągnięcia wymaganej wszechpotężnej mocy pokory jest długa, kręta i pełna niesamowitych przygód.

W rolach głównych występują Ursel Tilk jako Rafael, a także Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Taimo Kõrvemaa. Film miał swoją premierę w 2023 roku, mogliśmy go również obejrzeć w naszym kraju podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Źrodło: FirstShowing