Plakat "Beetlejuice 2" ujawnia nowy tytuł kontynuacji kultowego filmu Tima Burtona

Pierwszy plakat filmu Beetlejuice 2, udostępniony na twitterze Warner Bros. Pictures, przedstawia upiorną parę rąk wskazujących datę premiery nadchodzącej kontynuacji, czyli 6 września 2024 r. Slogan brzmi: „Czekanie prawie się skończyło”.

fragment plakatu filmu "Beetlejuice"

Plakat ujawnia także nowy tytuł filmu Tima Burtona, Beetlejuice Beetlejuice, a podpis tweeta brzmi: „Odważ się to powiedzieć jeszcze raz”.

Burton, który wyreżyserował Sok z żuka z 1988 roku, powraca, aby poprowadzić kontynuację. Scenariusz napisali Alfred Gough i Miles Millar na podstawie opowiadania Setha Grahame-Smitha. Producentami filmu są Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Burton, Tommy Harper, Marc Toberoff i David Geffen.

Michael Keaton ponownie wciela się w rolę Betelgezy w filmie, a Winona Ryder i Catherine O’Hara powracają także w rolach Lydii i Delii Deetz. Do obsady dołączają Jenna Ortega w roli Astrid Deetz, Monica Bellucci jako żona Betelgeuse i Willem Dafoe w roli gwiazdy kina akcji klasy B, która zmarła, a następnie została detektywem w zaświatach.

Zdjęcia do Beetlejuice Beetlejuice były prawie ukończone, gdy w lipcu 2023 r. rozpoczął się strajk Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Po zakończeniu strajku Burton ogłosił, że produkcja filmu została zakończona 30 listopada 2023 roku.

Źrodło: coming soon