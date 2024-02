"Test na teściów" - zwiastun komediowego przeboju znad Sekwany 0

Dystrybutor ujawnił zwiastun komedii Test na teściów. Zobaczcie, jak grzebanie w genach francuskich burżujów zamienia się prawdziwą śmiecho-katastrofę.

fragment plakatu filmu "Test na teściów"

Dokąd doprowadzi wspinaczka po kruchym drzewie genealogicznym własnej rodziny? Jakie rewelacje i pikantne szczególiki kryją jego gałęzie i splątane łańcuchy DNA? I jak żyć ze świadomością, że twoi przodkowie chyba nie do końca byli z tobą szczerzy? To wszystko i jeszcze więcej w najbardziej wyczekiwanej, pełnej gwiazd francuskiej komedii Test na teściów.

Odliczając dni do wesela i ślubu, Alice i François postanawiają zorganizować wielkie spotkanie swoich, pochodzących z bardzo różnych środowisk rodzin. A przy okazji – namawiają rodziców i przyszłych teściów na wspólne testy DNA. Ich rezultat wprawi wszystkich w osłupienie. Bo czy może być coś gorszego dla konserwatywnego burżuja, niż dowiedzieć się, że nie jest w 100% Francuzem? Albo dla dumnego sprzedawcy samochodów znad Sekwany, że ma on podejrzanie niemieckie korzenie? A to dopiero początek rodzinno-genetycznych kłopotów.

Za kamerą filmu stanął scenarzysta hitu Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka Julien Hervé, a w głównych rolach występują Christian Clavier, Didier Bourdon i Sylvie Testud.

Film w naszych kinach od 8 marca.

Źrodło: Kino Świat