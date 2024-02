Spin-off "W garniturach" otrzymuje zamówienie na pilota 0

Suits: L.A. – nadchodzący serial będący spin-offem popularnej serii W garniturach, którego akcja rozgrywa się w Los Angeles – otrzymał zarówno zamówienie pilotażowe, a także reżysera.

kadr promujący serial "W garniturach"

Zdjęcia do serialu rozpoczną się pod koniec marca tego roku, a będą kręcone w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Produkcja powstaje dla stacji NBC. Za reżyserię ma odpowiadać Victoria Mahoney. Twórczyni pracowała wcześniej jako reżyser drugiej ekipy przy Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie i odpowiadać będzie za za film Netflixa The Old Guard 2. Jeśli chodzi o telewizję, wyreżyserowała odcinki takich seriali jak Chirurdzy, czy Kraina Lovecrafta.

Według Nielsena premiery W garniturach na Netflixie i Peacocku wygenerowały łącznie 45 miliardów minut wyświetleń. Ponowne zainteresowanie widzów tą serią skłoniło NBCUniversal do nawiązania współpracy z twórcą serialu Aaronem Korshem przy Suits L.A.

Przypomnijmy, że W garniturach to serial, którego bohaterami są prawnicy renomowanej kancelarii na nowojorskim Manhattanie. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera (Gabriel Macht), charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike’a Rossa (Patrick J. Adams). Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet.

