Denis Villeneuve powiedział, że obecnie pracuje nad scenariuszem Dune Messiah, który będzie adaptacją fabuły drugiej powieści Franka Herberta . Zdradził również jaka czeka go przyszłość.

Denis Villeneuve zna swoje ograniczenia, reżyser wyjawił, że wyjdzie poza trzy filmy o Diunie, mimo że planowane jest sześć produkcji. Opowiedział również o procesie produkcji pierwszych dwóch części.

Dune Messiah powinien być dla mnie ostatnim filmem o Diunie. Starałem się być jako filmowiec jak najbardziej niewidzialny. Starałem się zachować poezję książki, atmosferę, kolory, zapach i wszystko, co czułam, czytając książkę. Próbowałem. wyjawił Denis Villeneuve

Diuna: Część druga rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się pierwsza – Paul Atreides (Timothée Chalamet) w końcu dociera do Chani (Zendaya) i łączy siły z Fremenami, aby pokonać złych Harkonnenów. W sequelu powracają także Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard i Dave Bautista. Premiera pierwotnie planowana na 2023 rok, ze względu na strajk aktorów, film został przesunięty na marzec.

W międzyczasie Villeneuve twierdzi, że pracował nad scenariuszem do filmu Dune Messiah, który będzie adaptacją drugiej z sześciu powieści Herberta o Diunie (ale nie otrzymał jeszcze oficjalnego zielonego światła).