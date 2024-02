Roboty i nadnaturalne moce w pierwszym zwiastunie filmu ''Kod 8: część 2'' 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun filmu Kod 8: część 2, którego akcja rozgrywa się w niezbyt sprzyjającej ludzkości rzeczywistości. To kontynuacja udanego obrazu science fiction z 2019 roku Kod 8.

Stephen Amell jako Garrett, Robbie Amell jako Connor, ''Kod 8: część 2''

Akcja filmu Kod 8 została umiejscowiona w niedalekiej przyszłości. Cztery procent ludzkiej populacji rodzi się z nadnaturalnymi zdolnościami. Niestety zamiast wykorzystywać owe umiejętności do szerzenia dobra i bycia superbohaterami, ludzie mający supermoce żyją w biedzie i często są zmuszeni do łamania prawa, aby związać koniec z końcem. Właśnie taki los spotyka Connora Reeda, który decyduje się na zejście z prawej ścieżki, aby pomóc chorej matce w opłaceniu leczenia.

W kontynuacji w świecie nadzorowanym przez zaawansowane technologicznie roboty, Connor, były więzień (Robbie Amell) zrywa wszelkie kontakty ze swoim byłym współpracownikiem w przestępstwach Garrettem (Stephen Amell). Próba unikania przez mężczyznę kłopotów zostaje jednak szybko zniweczona, gdy jest zmuszony pomóc 14-letniej dziewczynie Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych oficerów dowodzonych przez sierżanta Kinga (Alex Mallari Jr.). King wykorzystuje nowo wprowadzone na rynek roboty K9, aby wyśledzić Pav, podczas gdy Connor po raz kolejny zwraca się o pomoc do Garretta i jego załogi. Ale czy może zaufać człowiekowi, który wpakował go do więzienia?

Kod 8: część 2 w reżyserii Jeffa Chana będzie dostępny na platformie Netflix od 28 lutego.

Źrodło: Netflix