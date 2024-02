Mads Mikkelsen w filmie o zemście, miłości i potępieniu w zwiastunie "Bękarta" 0

Bękart to najnowszy dramat kostiumowy z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, w reżyserii cieszącego się międzynarodowym uznaniem Nikolaja Arcela.

kadr z filmu "Bękart"

To kolejna współpraca wybitnego duńskiego aktora z reżyserem Kochanka królowej. Autorami scenariusza Bękarta są Arcel i Anders Thomas Jensen. Film jest adaptacją duńskiego bestsellera z 2020 roku pt. The Captain And Ann Barbara. (polskie wydanie w przygotowaniu).

Adaptacja Arcela to porywający dramat o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, miłości i potępieniu. To historia o dumnym i nieulegającym przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

W połowie XVII wieku duński król Frederik V ogłasza, że dzikie wrzosowiska Jutlandii powinny zostać oswojone, uprawiane i skolonizowane, aby cywilizacja mogła się rozprzestrzeniać i generować nowe podatki dla domu królewskiego. Nikt jednak nie odważył się zastosować do dekretu króla, gdyż to opuszczone miejsce nawiedzane jest przez wygłodniałe wilki, rozbójników i brutalną, bezlitosną naturę. Jednak późnym latem 1755 roku wjechał w te rejony samotny i zdeterminowany żołnierz Ludvig von Kahlen (Mads Mikkelsen) podczas swojej upartej pogoni za marzeniem życia. Wrzosowisko albo przyniesie mu bogactwo i zaszczyty, których od dawna szukał, m.in. zdobycie tytułu szlacheckiego albo go pokona… Z czasem przyłącza się do niego pewna para, która uciekła ze szponów okrutnego Frederika V i razem zaczynają tworzyć małą społeczność w tym niegościnnym miejscu. Ten jednak nie daje za wygraną i w końcu dojdzie do konfrontacji między nim a Kahlenem. Ta będzie równie brutalna co emocjonująca.

Premiera filmu w naszych kinach 15 marca 2024 roku.

Źrodło: Best Film