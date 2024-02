Zwiastun zapowiadający przerażającą animację "Oswald: Down the Rabbit Hole" 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun filmu inspirowanego klasyczną postacią Disneya, Oswaldem Szczęśliwym Królikiem. Reżyser Lilton Stewart III pracuje obecnie nad filmem zatytułowanym Oswald: Down the Rabbit Hole, którego premiera przewidziana jest na rok 2024.

kadr z filmu "Oswald: Down the Rabbit Hole"

Wygląda na to, że animacja spotyka się z prawdziwymi ludźmi, choć nie ma zbyt wielu szczegółów na ten temat. W opisie wskazano jedynie, że jest to „horror/film przygodowy inspirowany Kłopotami z wózkiem szczęśliwego królika Oswalda”. W zwiastunie widać instalację – magiczny telewizor, który teleportuje widzów do miejsca utraconego w czasie, spowitego mroczną magią Hollywood. Grupa przyjaciół odkrywa ożywioną kreskówkę, mroczną istotę, która decyduje, że ich dusze są do wzięcia.

Art i niektórzy z jego najbliższych przyjaciół pomagają wyśledzić jego dawno zaginiony rodowód rodzinny. Kiedy odkrywają i badają opuszczony dom jego pradziadka Oswalda, napotykają magiczny telewizor, który teleportuje ich do miejsca utraconego w czasie, spowitego mroczną magią Hollywood. Grupa odkrywa, że ​​nie jest sama, gdy odkrywa ożywioną kreskówkę Oswalda – Królik – mroczną istotę, która decyduje, że ich dusze są do wzięcia. Art i jego przyjaciele muszą współpracować, aby uciec z magicznego więzienia, zanim Królik dotrze do nich pierwszy. Za scenariusz i reżyserię Oswald: Down the Rabbit Hole odpowiada amerykański reżyser Lilton Stewart III.

Źrodło: FirstShowing