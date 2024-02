Gwiazda "Kevin sam w domu" w obsadzie 2. sezonu "The Last of Us" 0

Kultowa kanadyjska aktorka Catherine O'Hara dołączyła do obsady drugiego sezonu serialu HBO The Last of Us.

Gwiazda Kevina samego w domu dołączyła do nadchodzącego sezonu uznanej adaptacji gry wideo, nie ujawniono jeszcze w jaką postać ma wcielić się aktorka.

Wcześniej obsadzono role Jessego i Abby. Sportretują ich odpowiednio Young Mazino i Kaitlyn Dever. W The Last of Us występują także Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller i Rutina Wesley jako Maria.

Jak na razie fabuła drugiego sezonu trzymana jest w tajemnicy. Oczekuje się, że będzie ona oparta na uznanej kontynuacji gry wideo studia Naughty Dog The Last of Us Part II, w której nastąpił znaczny przeskok w czasie, przedstawiający dorosłą już Ellie.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Źrodło: coming soon