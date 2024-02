Julianne Moore jako hrabina Buckingham Mary Villiers w zwiastunie serialu ''Mary and George''

Stacja Starz zaprezentowała światu zwiastun swojego nowego serialu '’Mary and George'’. To oparta na prawdziwych wydarzeniach historyczna produkcja opowiadająca o hrabinie Buckingham Mary Villiers, która dzięki swojej charyzmie i dążeniu do celu wyrosła na potężną i wpływową postać.