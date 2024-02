Zwiastun "Civil War" - chaos i wojna domowa w USA 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastun epickiego filmu akcji Alexa Garlanda Civil War. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych.

fragment plakatu filmu "Civil War"

Akcja filmu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny domowej, gdzie rządowe ataki powietrzne przeprowadzane są na ludność cywilną, a na Kapitolu strzela się do dziennikarzy. Fotografka wojenna (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.

Civil War została wyreżyserowana i napisana przez Garlanda. Producentem jest Gregory Goodman oraz Andrew Macdonald i Allon Reich z DNA.

Co ciekawe w polskich kinach za dystrybucję odpowiadają dwie firmy Best Film i Monolith Films. Best Film odpowiada za dystrybucję kinową filmu, która będzie miała miejsce już 12 kwietnia, równo z premierą w USA

W głównych rolach występują Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Sonoya Mizuno i Nick Offerman.

Źrodło: Best Film