Adaptacja powieści Johna Greena ''Żółwie aż do końca'' trafi wyłącznie na Max 0

John Green autor powieści dramatycznej '’Żółwie aż do końca'’ skierowanej do młodych dorosłych, poinformował na swoim Instagramie, że filmowa adaptacja jest już gotowa. Dowiedzieliśmy się, że trafi ona na platformę Max.

Isabela Merced, ''Sweet Girl''

Projekt swoją premierę we wspomnianym serwisie ma mieć w tym roku. Dokładna data zostanie dopiero wyznaczona.

Film wyreżyserowany przez Hannah Marks opiera się na fabule książki, której główną bohaterką jest 16-letnia Aza Holmes (w tej roli Isabela Merced). Aza nie zamierzała uczestniczyć w poszukiwaniu zaginionego miliardera Russella Picketta. Ma przecież wystarczająco dużo własnych zmartwień i lęków. Ale gdy stawką okazuje się sto tysięcy dolarów nagrody i wieloletnia przyjaźń z Daisy, Aza postanawia się zaangażować w coś poza szkołą i walką z dręczącymi myślami. Musi zdobyć się na odwagę i odświeżyć znajomość z synem miliardera Davisem (Felix Mallard), a przede wszystkim pokonać przepaść, która oddziela ją od innych ludzi. To dla niej nie tylko niezwykła przygoda, ale też największe życiowe wyzwanie.

Żółwie aż do końca to przejmująca, ale i dodająca otuchy historia nastolatki zmagającej się z chorobą psychiczną. To także powieść o rodzinie, przyjaźni, miłości i pokonywaniu przeciwności losu.

Green jest producentem wykonawczym filmu. Obsadę uzupełnia Judy Reyes jako Gina, matka Azy. W filmie występuje także Cree Cicchino.

Źrodło: The Wrap, Empik