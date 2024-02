Netflix wznawia produkcję 6. sezonu ''Cobra Kai'' 0

Wspaniała wiadomość dla fanów serialu Cobra Kai. Netflix ogłosił, iż przerwana przez strajki produkcja szóstego, finałowego sezonu została wznowiona.

Serwis wraz z tym ogłoszeniem opublikował materiał zza kulis.

Akcja serialu Cobra Kai toczy się 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 roku, Od tamtego czasu Daniel LaRusso (Ralph Macchio) odniósł ogromny sukces, chociaż ma problemy z utrzymaniem życiowej równowagi bez wsparcia swojego mistrza, pana Miyagi. W dodatku musi się zmierzyć z dawnym przeciwnikiem, Johnnym Lawrence’em (William Zabka), który po serii życiowych porażek postanawia stanąć na nogi i ponownie otworzyć szkołę karate Cobra Kai.

Cobra Kai to jeden z lepszych seriali ostatnich lat, uwielbiany przez widzów i chwalony przez krytyków. Zapoczątkował go serwis Youtube, a Netflix przejął go po wyemitowanych dwóch sezonach z nakręconym już trzecim. Streamer swoją kontynuację prowadzi od czwartej serii.

Cobra Kai został napisany i wyprodukowany przez Josha Healda, Jona Hurwitza i Haydena Schlossberga za pośrednictwem ich firmy produkcyjnej Counterbalance Entertainment.

Data premiery 6. sezonu nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: Netflix