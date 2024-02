''Ratched'' skasowany po 1. sezonie 0

Po ponad trzech latach od premiery serialu Ratched Netflix podjął decyzje co do jego dalszego losu. Niestety, ale planowany początkowo drugi sezon nie powstanie. Streamer skasował serial, co potwierdziła aktorka Sarah Paulson.

Ratched od razu otrzymał zamówienie na dwa sezony. Jednak po jego emisji we wrześniu 2020 roku, temat kontynuacji ucichł. Nie pomogło nawet to, iż produkcja otrzymała liczne nominacje do Emmy i Złotych Globów. Konkretny powód takiej decyzji streamera nie został podany.

Projekt ten to trzymający w napięciu serial Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiadający historię Mildred Ratched (Sarah Paulson), pielęgniarki ze szpitala psychiatrycznego. W 1947 roku Mildred przybywa do Północnej Kalifornii w poszukiwaniu pracy w najlepszym szpitalu psychiatrycznym, gdzie przeprowadza się nowe i niepokojące eksperymenty na ludzkim umyśle. Wówczas wydaje się, że Mildred ma cechy idealnej pielęgniarki, jednak w miarę, jak wsiąka w system opieki na chorymi psychicznie pacjentami i poznaje ludzi, którzy do niego należą, przez jej wymuskany styl zaczyna przezierać tlący się w niej od dawna mrok. Okazuje się, że nikt nie rodzi się potworem — potworem można się stać.

Inspiracją do powstania serialu Ratched i postaci wykreowanej przez Evana Romansky’ego, była niezapomniana pielęgniarka o tym samym imieniu w filmie Lot nad kukułczym gniazdem.

Źrodło: Deadline