''Puchatek: Krew i miód 2'' - zwiastun krwawej i brutalniejszej kontynuacji

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun sequela ubiegłorocznego kasowego hitu Puchatek: Krew i miód. Zarobek na poziomie kilku milionów dał osobom odpowiedzialnym za projekt dużo większe pole do popisu jeśli chodzi o kostiumy i makabryczne efekty.

W sequelu do Kubusia Puchatka i Prosiaczka dołączają dwie inne postacie znane ze Stumilowego Lasu – to Sowa i Tygrysek. Cała czwórka odkrywa, że ich dom oraz życie są zagrożone, a to dlatego, że Krzysiu ujawnił światu ich istnienie. Postanawiają więc wyjść z cienia i swoją krwawą zemstę na ludzkim rodzaju przenieś na teren miasteczka Ashdown. Miasteczka będącego domem Krzysia. Pozostawiają po sobie krwawy ślad śmierci i chaosu. Pragną pokazać wszystkim, że są jeszcze bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, niż się wszystkim wydaje. Chcą nareszcie raz na zawsze zemścić się na Krzysiu za porzucenie ich.

Film napisał i wyreżyserował Rhys Frake-Waterfield, a producentem jest Scott Jeffrey, W obsadzie sequela znaleźli się Scott Chambers, Marcus Massey, Tallulah Evans, Kelly Rian Sanson, Simon Callow, Alec Newman, Nicola Wright, Peter DeSouza-Feighoney, Lewis Santer, Tade Adebaio i Nichaeli Farrel.

Puchatek: Krew i miód pomimo nieprzychylnych ocen krytyków i zyskania miana najgorszego filmu ubiegłego roku, przy budżecie 100 tysięcy dolarów dorobił się ponad 5 milionów w box office.

Data premiery kontynuacji planowana była na 14 lutego. Jednak zwiastun mówi, iż odbędzie się ona 'już wkrótce', tym samym sądzić możemy, że została przesunięta. Na kiedy, jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon