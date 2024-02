Sébastien Vaniček za sterami spin-offa ''Martwego zła'' 0

Krwawa seria '’Martwe zło'’ doczeka się swojego spin-offa. Jak się dowiedzieliśmy wybrano już osobę odpowiedzialną za jego reżyserię. To Sébastien Vaniček mający na swoim koncie wyjątkowo dobrze oceniany horror o inwazji niebezpiecznych pająków – Robactwo. Produkcja ta otrzymała dwie nominację do Cezarów rozdawanych przez Francuską Akademię Sztuki i Techniki Filmowej.

Sébastien Vaniček będzie reżyserem i współscenarzystą spin-offu Martwego zła, za produkcją którego stoi Ghost House Pictures Sama Raimiego i Roberta Taperta. Obecnie nie znane są żaden fabularne szczegóły projektu. Biorąc jednak pod uwagę, iż będzie on należał do serii Martwego zła, to z pewnością w grę wchodzić będzie jakaś forma demonicznego opętania.

Martwe zło to seria zapoczątkowana przez Sama Raimiego w 1981 roku. W kultową już postać walczącą z demonami Ashley’a J. Williamsa wcielił się Bruce Campbell. Najnowszym filmem dotyczącym tej tematyki jest horror z ubiegłego roku Martwe zło: Przebudzenie.

