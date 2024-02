Kevin Greutert ponownie za kamerą ''Piły'' 0

Piła X jak już wiemy nie zakończy krwawej serii. Kolejna część na kinowych ekranach zadebiutować ma tej jesieni. Wyreżyseruje ją Kevin Greutert, mający na swoim koncie trzy filmy z serii.

Greutert stanął za kamerą części szóstej, siódmej (Piła 3D) i dziesiątej. Teraz pracować będzie także nad ’’jedenastką’’.

Czy Tobin Bell powróci do roli Johna Kramera/Jigsawa, tego jeszcze nie wiemy. Piła X miała być finałem postaci Jigsawa, jednak w serii tej nigdy nic nie wiadomo. Być może doczekamy się nowego antagonisty, ale to nic pewnego. Oś czasu serii Piła jest bowiem nieco zawiła, także nie znając fabuły nie wiemy w jakim okresie czasowym rozegra się historia kolejnej części.

Akcja Piły X rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych części cyklu: "Piła I" i "II". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Piła X zaskoczyła zarówno widzów, jak i krytyków zyskując w większości pozytywne opinie, w odróżnieniu od poprzednich części cyklu, które nie były zbyt wysokich lotów. Film okazał się także sukcesem kasowym, inkasując 112 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 13 milionów.

Źrodło: Dark Horizons