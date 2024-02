Zwiastun "Palm Royale" komedii o tym jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić by osiągnąć cel 0

Apple TV+ udostępniło oficjalny zwiastun komediodramatu Palm Royale, w którym występuje gwiazda Saturday Night Live, Kristen Wiig. Przedstawia Maxine, która robi wszystko, co w jej mocy, aby zdobyć miejsce w najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie. Premiera serialu zaplanowana jest na 20 marca.

kadr z serialu "Palm Royale"

Serial opowiada o Maxine Simmons (Kristen Wiig), która próbuje włamać się do wyższych sfer w Palm Beach. Gdy Maxine próbuje przekroczyć nieprzepuszczalną granicę między posiadającymi a nieposiadającymi, Palm Royale zadaje to samo pytanie, które wciąż wprawia nas w zakłopotanie: Jak wiele z siebie jesteś skłonny poświęcić, aby zdobyć to, co ma ktoś inny? Akcja Palm Royale rozgrywa się w roku 1969, w beczce prochu, i jest świadectwem walki każdego outsidera o szansę na prawdziwą przynależność.

Scenariusz Palm Royale, jest luźno oparty na powieści Julie McDaniel Mr. and Mrs. American Pie. Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Abe Sylvię. Do Wiig dołącza gwiazdorska obsada, w skład której wchodzą Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Kaia Gerber, Laura Dern i Allison Janney.

