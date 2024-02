"Gremliny 3" otrzymują obiecującą aktualizację od Zacha Galligana 0

Czterdzieści lat od premiery kinowej oryginalna gwiazda Gremlinów, Zach Galligan – który grał Billy’ego Peltzera w horrorze z 1984 roku – przedstawił ekscytującą aktualizację możliwego trzeciego filmu fabularnego.

kadr z filmu "Gremliny rozrabiają"

Chociaż film doczekał się kontynuacji, Gremliny 2, sześć lat po premierze Warner Bros. bezskutecznie próbował stworzyć trzeci film. Jednak wraz z pojawieniem się serialu animowanego Gremlins: Secrets of the Mogwai wróciły nadzieje związane z Gremlins 3.

Chociaż na razie nie ma jeszcze żadnych wieści na temat trzeciej części Gremlinów, Galligan – w wywiadzie dla stwierdził, że Warner Bros. może planować przywrócenie kultowego klasyka w formie filmu aktorskiego.

Naprawdę nie mogę pojąć, dlaczego Warner Bros. miałoby nakręcić dwa sezony – nie jeden, ale dwa – serialu animowanego i wydać na to mnóstwo pieniędzy, chyba że istniałby jakiś rodzaj zakończenia. Zwykle zwieńczeniem dla tak wielkiego studia jak Warner Bros. Discovery jest film aktorski. Na filmie aktorskim zawsze zarobisz najwięcej pieniędzy. Super Mario Bros. właśnie to udowodnił. . . zakończeniem będzie prawdopodobnie, mam nadzieję, trzeci film. Nie sądzę jednak, że będzie to restart, ponieważ Chris Columbus porzucił ten pomysł. Jest właścicielem części praw.

wyjawił Zach Galligan

To nie pierwszy raz, kiedy Gremlins 3 otrzymują optymistyczną aktualizację. Chris Columbus ujawnił w 2017 roku, że scenariusz do filmu został ukończony. Oczywiście nigdy to nie doszło do realizacji.

Źrodło: ScreenRant