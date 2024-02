W rozmowie z Entertainment Tonight Renner wyjaśnił, że „zawsze jest zainteresowany” powrotem do Marvela, który był z nim „przez cały okres rekonwalescencji”.

Zawsze jestem gotowy do gry. Będę wystarczająco silny, to jest pewne. Bedę gotowy. Wszyscy ci goście przychodzą do mojego łóżka i byli ze mną przez cały okres rekonwalescencji, więc… jeśli mnie chcą, mogą mnie mieć. To byłoby coś. [Robię] prawdopodobnie 90 procent wszystkich rzeczy, które musiałem zrobić… Mam nadzieję, że upłynie kolejnych sześć miesięcy … Muszę wyznaczyć sobie cele. Zrobię wszystko, co w mojej mocy… wszystko, czego potrzeba, aby wyzdrowieć, stać się silniejszym. To ożywienie jest drogą jednokierunkową. Reszta mojego życia to zdrowie i dobre samopoczucie. Powrót do zdrowia będzie częścią reszty mojego życia, więc nie mogę się go doczekać, stary. Zawsze jest coś do zrobienia, aby stać się lepszym, silniejszym, szczęśliwszym, zdrowszym i właśnie tego nie mogę się doczekać.

wyjawił Jeremy Renner