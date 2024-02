To nie Twój przyjaciel! Zobacz zwiastun horroru ''Urojenie'' 0

Lionsgate prezentuje kolejny zwiastun horroru Urojenie. Produkcja ta opowie o zemście opuszczonego pluszowego misia, który jak się okazuje jest czymś dużo więcej niż tylko zabawką.

fragment plakatu promującego film ''Urojenie''

Chauncey to z pozoru zwykły pluszowy miś. Przed laty był ulubioną zabawką małej Jessiki. Czuł się kochany i potrzebny. Dziś, gdy dorosła Jessika powraca wraz z córeczką do swego rodzinnego domu, Chauncey czeka gdzieś w piwnicy wśród porzuconych rupieci. Odkryty przez małą Alice szybko staje się jej ulubionym przyjacielem. Tymczasem Jessicę coraz bardziej niepokoją dziwne zachowania córki. Alice twierdzi, że miś wyznacza jej zadania, które mają udowodnić siłę jej przyjaźni. Gdy wykonując jedno z nich dziewczynka boleśnie się kaleczy, Jessica postanawia interweniować. Ale porzucony przez nią przed laty Chauncey nie po to tyle lat czekał w ukryciu, by dziś zrezygnować z zemsty.

Opublikowane wideo przedstawia różne przerażające wersje misia, które pojawią się w horrorze.

Urojenie napisał i wyreżyserował Jeff Wadlow, a scenariusz napisali Greg Erb i Jason Oremland. Jednym z producentów jest Jason Blum. W horrorze w rolach głównych występują DeWanda Wise jako Jessica i Pyper Braun jako Alice. Pozostała część obsady to Tom Payne, Taegen Burns, Veronica Falcón i Betty Buckley.

Polska premiera horroru 15 marca.

Źrodło: Lionsgate