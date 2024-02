Członek ekipy zmarł w wyniku wypadku na planie "Marvel’s Wonder Man" – wydano oświadczenie 0

Doniesiono, że członek obsady zmarł na planie nadchodzącej serii Marvela Wonder Man. Wszystko to ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji, która ma ruszyć w przyszłym miesiącu.

Logo Marvel

Dziś rano na planie Wonder Mana w CBS Radford Studios zmarł rigger. Jak podaje portal, mężczyzna spadł z krokwi i niestety zmarł.

Nasze myśli i najgłębsze kondolencje są z jego rodziną i przyjaciółmi, a nasze wsparcie stoi za dochodzeniem w sprawie okoliczności tego wypadku.

brzmi oświadczenie Marvel Studios

Zdjęcia do Wonder Man rozpoczną się w przyszłym miesiącu po opóźnieniu spowodowanym zeszłorocznymi strajkami w branży rozrywkowej. Serial Disney+ poprowadzi zdobywczywca nagrody Emmy Yahya Abdul-Mateen II w roli Simona Williamsa/Wonder Mana. Oprócz Abdula-Mateena w obsadzie Wonder Mana znaleźli się Demetrius Grosse jako Eric Williams/Ponury Żniwiarz, Ben Kingsley jako Trevor Slattery, Ed Harris jako Neal Saroyan, Lauren Glazier i Josh Gad.

Źrodło: Deadline