Lojalność czy moralność? Co wygra? Zobacz zwiastun filmu ''Bring Him to Me'' 0

Zadebiutował zwiastun mającego swą premierę jeszcze w tym miesiącu thrillera akcji w gwiazdorskiej obsadzie – Bring Him to Me. Produkcja trafi prosto do Internetu.

Fabuła filmu opowiada o kierowcy posiadającym dość łagodny charakter, który pracuje dla szefa mafii. Jego sumienie zostaje wystawione na wielką próbę, gdy tydzień po brutalnym napadzie otrzymuje kolejne zadanie. Ma zabrać młodego i niczego niepodejrzewającego mężczyznę znanego jako ’’Pasażer’’. Ten nie ma pojęcia o tym, że właśnie został wciągnięty w zasadzkę. Cała ta sytuacja zmusza kierowcę do skonfrontowania się ze swoją lojalnością wobec szefa, ale i z własną moralnością.

Bring Him to Me to dzieło reżysera Luke’a Sparke'a mającego na swoim koncie Krwawą Godzillę i Operację ''Deszcz''. Pracował on na scenariuszu autorstwa Toma Evansa, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. W filmie występują m.in. Barry Pepper jako kierowca, Jamie Costa jako ’’Pasażer’’, Liam McIntyre jako Travis, Rachel Griffiths jako Veronica i Sam Neill jako Frank McCarthy.

Bring Him to Me w wersji cyfrowej i na VOD będzie można oglądać od 23 lutego. Produkcja ta oficjalnie otrzymała kategorię wiekową R.

Źrodło: ComingSoon