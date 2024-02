Gina Carano pozywa Disneya w związku ze zwolnieniem z "The Mandalorian". Elon Musk finansuje sprawę 0

W ramach eskalacji konfliktu w związku ze zwolnieniem z pracy w The Mandalorian Gina Carano pozywa Disneya i Lucasfilm za dyskryminację i bezprawne rozwiązanie umowy o pracę w pozwie, który otwiera kolejny front na polu bitwy o wpływy w Hollywood, które przyciągnęło korporacyjną Amerykę.

fragmen plakatu serialu "The Mandalorian"

Carano w skardze złożonej we wtorek przed sądem federalnym w Kalifornii utrzymuje, że została zwolniona za wyrażanie prawicowych opinii w mediach społecznościowych i zwraca się do sądu o wydanie orzeczenia, które zmusiłoby Lucasfilm do zmiany obsady. Elon Musk, dotrzymując obietnicy pokrycia kosztów prawnych użytkowników, którzy twierdzą, że doświadczyli dyskryminacji ze względu na swoją aktywność na jego platformie, pomaga sfinansować pozew za pośrednictwem X.

Na znak zaangażowania X Corp w wolność słowa z dumą zapewniamy wsparcie finansowe dla pozwu Giny Carano, umożliwiając jej dochodzenie swoich praw do wolności słowa w X oraz zdolność do pracy bez znęcania się, molestowania i dyskryminacji.

wyjawił dyrektor operacyjny X, Joe Benarroch

Zgodnie ze skargą Carano twierdzi, że zarówno Disney, jak i Lucasfilm nękały i zniesławiały aktorkę za to, że nie dostosowywała się do ich punktu widzenia w kwestiach związanych z Black Lives Matter, preferowanymi zaimkami oraz twierdzi, że wybory prezydenckie w 2020 r. nie odbyły się prawidłowo.

Aktorka argumentuje, że inne gwiazdy, takie jak Pedro Pascal nie poniosły żadnych konsekwencji za jego bardziej postępowe posty.

Źrodło: Hollywood Reporter