Raport: Wpływ programu zachęt na polską gospodarkę 0

W warszawskim kinie Kultura odbyła się prezentacja raportu, przygotowanego na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez KPMG w Polsce. Materiał dotyczył wpływu programu 30% Cash Rebate, znanego jako system „zachęt”, na polską gospodarkę oraz rynek produkcji audiowizualnej.

Wpływ programu zachęt

Podczas spotkania przedstawiciele KPMG w Polsce: Jan Karasek, Andrzej Musiał oraz Paweł Kade w towarzystwie przedstawicieli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Dyrektora Radosława Śmigulskiego oraz Koordynatorki ds. „zachęt”, Pauliny Czech-Malinowskiej, zaprezentowali najważniejsze wyniki analizy.

Prace nad raportem trwały w okresie lipiec-październik 2023. Zasadniczym elementem analizy było oszacowanie wpływu programu zachęt na polską gospodarkę, przy wykorzystaniu modelu Input-Output. Model ten został opracowany przez zdobywcę nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – Wassily’ego Leontiefa. Przedstawiciele firmy wzięli pod uwagę 91 produkcji filmowych, które w okresie 2019-2022 uzyskały dofinansowanie w ramach programu Cash Rebate. Warto podkreślić, że jest to jedynie część produkcji, które od początku działania systemu wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej otrzymało dofinansowanie. Na potrzeby wymiernej analizy zdecydowano się jednak skupić na produkcjach zakończonych i formalnie rozliczonych.

Program 30% Cash Rebate pozytywnie wpływa na polską gospodarkę

Wyniki analizy wykazały znaczący wpływ programu „zachęt” na rozwój polskiego przemysłu filmowego oraz polskiej gospodarki. Wedle wyników, zaprezentowanych w raporcie, szacowany średni wpływ jednej produkcji objętej wsparciem na polską gospodarkę to około 26 milionów złotych wartości dodanej, w tym około 5 milionów złotych wynagrodzeń oraz około 200 zatrudnionych.

Raport wskazuje także, że przy produkcji projektów wspartych przez system „zachęt”, zaangażowano do pracy ponad 21 tysięcy podmiotów. Oznacza to znaczącą aktywizację wielu działów polskiej gospodarki. Program zachęt przyczynił się także do zwiększenia potencjału koprodukcyjnego Polski. Nie da się także przecenić wpływu programu Cash Rebate na artystyczny wymiar polskiej kinematografii.

Jak wykazała analiza KPMG w Polsce środki, którymi dysponuje Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu Cash Rebate, z roku na rok alokowane są coraz szybciej. W 2024 roku już w minutę i 18 sekund rozlokowano środki dostępne na ten rok. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że należy działać na rzecz zwiększenia budżetu tak, by odpowiadał on potrzebom rynku. Dyrektor Radosław Śmigulski podkreślił, że trwają już starania na rzecz powiększenia w najbliższym czasie budżetu trzykrotnie – do poziomu 300 milionów złotych rocznie, z ambicją poszerzania tego budżetu w kolejnych latach.

Pełny raport dostępny TUTAJ

Źrodło: pisf.pl