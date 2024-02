''The Signal'' - Neflix prezentuje zwiastun nowego niemieckiego serialu sci-fi 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun kolejnego niemieckiego serialu, który w najbliższym czasie trafi na platformę Netflix. Produkcja ta nosi tytuł '’The Signal'’ i jest połączeniem gatunków science fiction i thrillera.

Mamy tu motyw budzącej niepokój stacji kosmicznej i tajemniczego zaginięcia astronautki. Paula po zakończonej misji nie wraca do domu. To budzi wielki niepokój u jej męża i córki. Mężczyzna postanawia na własną rękę rozpocząć dochodzenie, aby wyjaśnić co stało się z jego żoną. Odkrywa, iż Paula w trakcie misji znalazła coś niezwykłego. Gorączkowo poszukując odpowiedzi i podążając za wskazówki pozostawionymi przez żonę, Sven odkrywa wielką tajemnicę i staje w obliczu wielkiego zagrożenia zarówno dla swojej rodziny, jak i dla świata.

W głównej obsadzie znajdują się Peri Baumeister jako Paula, Florian David Fitz jako Sven oraz Katharina Schüttler, Nilam Farooq, Meret Becker, Hadi Khanjanpour i Sheeba Chadha. Za kamerą stanęli Sebastian Hilger i Philipp Leinemann. Fitz zaś to jeden z autorów scenariusza.

The Signal to miniserial, na który składają się cztery epizody. Jego premiera 7 marca.

Źrodło: Netflix