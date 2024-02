Kevin-Spacey wraca na ekrany w zwiastunie filmu "Peter Five Eight" 0

Jest już dostępny pierwszy oficjalny zwiastun filmu Peter Five Eight, zapowiadający pierwszą od kilku lat pełnometrażową rolę Kevina Spaceya.

kadr z filmu "Peter Five Eight"

Oprócz Spacey’a w filmie występuje także Jet Jandreau. Jandreau gra Sama, olśniewającego agenta nieruchomości, który okazuje się być niezrównoważonym i zmartwionym alkoholikiem skrywającym mroczny sekret. Rebecca De Mornay gra Brendę, którą Peter atakuje w celu uzyskania informacji na polecenie swojego tajemniczego szefa, pana Locka. Film wyreżyserował Michael Zaiko Hall.

Film został podobno nakręcony we wrześniu 2021 roku w hrabstwie Siskiyou w Kalifornii. Według reżysera Michaela Zaiko Halla Spacey nie sprawiał problemów na planie. „Praca z Kevinem była czystą przyjemnością, rozśmieszał wszystkich między ujęciami i zapewnił jego fanom coś, co moim zdaniem będzie zaskakującą gratką” – wyjawił Hall.

Przypomnijmy, że kariera Spaceya dobiegła końca w 2017 r. W tym samym roku Spacey został oskarżony o zaloty na tle seksualnym wobec aktora Anthony’ego Rappa – wówczas czternastoletniego. Posypały się kolejne zarzuty, co doprowadziło do zerwania przez Netflix współpracy ze Spaceyem. Został także usunięty z ostatniego sezonu House of Cards.

Źrodło: Coming Soon