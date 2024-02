AMC wznawia antologiczny serial ''Terror''. O czym opowie 3. sezon? 0

Pięć lat po premierze drugiego sezonu antologicznej produkcji AMC Terror, stacja postanowiła podjąć się realizacji kolejnych odcinków. Zamówiony trzeci sezon będzie składał się z sześciu odcinków, a jego fabuła oprze się na powieści Victora LaValle'a '’Devil in Silver'’.

Nowa część tej antologii powstanie pod tytułem The Terror: Devil in Silver. Jej fabuła opowie o Pepperze, zwykłym mężczyźnie należącym do klasy robotniczej, który w wyniku połaczenia przypadków zostaje niesłusznie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym New Hyde. Tam musi stawić czoła pacjentom, którzy działają przeciwko niemu, lekarzom skrywającym ponure tajemnice, a może nawet i samemu diabłu. Tu nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedyną drogą do wolności jest stawienie czoła istocie żerującej na cierpieniu żyjącej w murach New Hyde.

LaValle i Chris Cantwell napiszą scenariusz trzeciego sezonu, a Karyn Kusama wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Obsada serialu nie została jeszcze podana. Jego emisja zaplanowana jest na 2025 rok.

Pierwszy sezon z 2018 roku był ekranizacją powieści Dana Simmonsa, będącej fabularyzowaną relacją z zaginionej wyprawy morskiej Sir Johna Franklina w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego. Drugi dotyczył zmiennokształtnych sił zamkniętych z więźniami w japońskim obozie dla internowanych.

