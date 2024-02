Disney+ stracił abonentów w ostatnim kwartale 2023 roku 0

Disney+ stracił aż 1,3 miliona subskrybentów w ostatnim kwartale 2023 roku w wyniku wzrostu cen i ograniczenia udostępniania haseł.

Firma opublikowała niedawno swoje dane finansowe za ostatni kwartał 2023 r. i ujawniła w nich, że abonenci Disney+ Core – do których zaliczają się konsumenci w USA i Kanadzie, a także użytkownicy zagraniczni poza Indiami – spadła do 111,3 mln użytkowników , co oznacza spadek z 112,6 mln, które spółka odnotowała w poprzednim kwartale.

Jednak pomimo spadku liczby abonentów firma nadal spodziewa się zyskać więcej w 2024 r. Disney planuje dodać od 5,5 do 6 milionów abonentów Disney+ Core do końca pierwszego kwartału 2024 r., czyli do marca.

Firma poinformowała również, że w czwartym kwartale 2024 r. ograniczyła straty z działalności związanej z transmisją strumieniową o 300 mln dolarów.

Disney+ spotkał się z krytyką za podwyżki cen i zakaz udostępniania haseł. Utrata abonentów Disney+ następuje w momencie, gdy platforma streamingowa spotyka się z ostrą reakcją fanów. W 2022 roku firma podniosła cenę abonamentu bez reklam. W zeszłym roku firma ogłosiła plany rozprawienia się z osobami dzielącymi się hasłami w celu uzyskania dostępu do platformy.

