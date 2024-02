W rozmowie Denis Villeneuve wyjaśnił, w jaki sposób zakończenie Diuna: Część druga będzie zgodne z oryginalną książką Franka Herberta, która kończy się początkiem „czegoś, co wymyka się spod kontroli” i prowadzi do Dune Messiah.

Tak kończy się książka. Książka Diuna kończy się początkiem czegoś, co wymyka się spod kontroli, i pomyślałam, że to bardzo mocne zakończenie. Mam wrażenie, że oba filmy stanowią dopełnienie adaptacji książki i bardzo mi się to podoba. Kiedy ludzie mnie pytają, czy istnieje świat, w którym mógłbym ukazać Mesjasza? Tak …"

wyjawił Denis Villeneuve