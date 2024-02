"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" powrócą z 2. sezonem 0

Dobra wiadomość, dla wszystkich fanów – hitowy serial Disney+ Percy Jackson i bogowie olimpijscy powróci z drugim sezonem.

kadr z serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

W swoim raporcie finansowym Disney potwierdził, że serial został oficjalnie przedłużony na drugi sezon w Disney+. W następnym sezonie serialu kontynuacja przygód Percy’ego (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) i Grovera Underwooda (Aryan Simhadri) kieruje ich nowy zestaw przygód, oparty na drugiej książce Ricka Riordana.

Wiadomość pojawia się także zaledwie tydzień po tym, jak finał pierwszego sezonu serialu pojawił się na Disney+. Ayo Davis, prezes Disney Branded Television, pochwaliła serial i stwierdziła, że ​​wytwórnia jest „podekscytowana” możliwością wznowienia serialu na kolejny sezon.

Bohaterem serii jest Percy Jackson, który wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i wywodząc w pole bogów, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy’ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, i jak może poznać swoje przeznaczenie.

Źrodło: Deadline