Już w marcu w SkyShowtime będzie dostępny jeden z największych kinowych hitów zeszłego roku – nominowany do Oscara Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana z Cillianem Murphym, Emily Blunt, Robertem Downeyem Jr. i Mattem Damonem. W serwisie zadebiutuje także drugi sezon serialu SkyShowtime Original Los Enviados, a także thriller historyczny Mary & George z Julianne Moore w roli głównej o jednej z najbardziej wyrafinowanych intryg w dziejach angielskiego dworu. Dostępne będą również najnowsze odcinki seriali HALO, Ted, The Lovers i Women in the Wall. Oglądaj to co dobre, tylko w SkyShowtime!