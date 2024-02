Zwierzęce hybrydy w zwiastunie filmu ''Królestwo zwierząt'' 0

W niedalekiej przyszłości ludzkość dotyka tajemnicze zjawisko. Niewyjaśnione mutacje stopniowo przekształcają część populacji w ludzko-zwierzęce hybrydy. Stworzenia są przez wielu uważane za zagrożenie. Aby powstrzymać postęp mutacji i kontrolować skłonność stworzeń do przemocy, wysyła się je do wyspecjalizowanych ośrodków. Kiedy konwój przewożący „innych” do nowego obiektu rozbija się w lesie, a ocalałe stworzenia rozpraszają się w dziczy, paranoja ogarnia lokalną społeczność. François i jego 16-letni syn Emile rozpoczynają desperackie poszukiwania swojej zaginionej żony i matki, Leny, która zniknęła po katastrofie.

Cailley jest także współautorem scenariusza wraz z Pauline Munier. W filmie występują Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain, Nathalie Richard, Saadia Bentaieb, Gabriel Caballero, Iliana Khelifa i Paul Muguruza.

Film swoją światową premierę miał na Festiwalu Filmowym w Cannes w maju ubiegłego roku. W Polsce wyświetlony został w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Czy trafi do kinowej dystrybucji, tego jeszcze nie wiemy. Od 15 marca tego roku będzie zaś dostępny w wersji cyfrowej.

Źrodło: Dark Horizons