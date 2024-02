Szalejące tornada na pierwszym zwiastunie ''Twisters'' 0

Universal Pictures prezentuje pierwszy zwiastun filmu Twisters nazwanego przez studio współczesnym rozdziałem kinowego hitu z 1996 roku wydanego pod tytułem Twister.

Wraz z poniższym zwiastunem w sieci pojawił się także plakat promujący film. Poznaliśmy także datę jego premiery. Twisters zawita na kinowe ekrany 19 lipca. Czy będzie to także polska data premiery, tego jeszcze nie wiemy.

Daisy Edgar-Jones wciela się w łowczynię burz Kate Cooper, która po okresie narażania swojego życia, pracuje obecnie bezpiecznie badając wzorce burz przechodzących nad Nowym Jorkiem. Za namową przyjaciela imieniem Javi, Kate znów wyrusza w teren. Mężczyzna pragnie przetestować przełomowy wynalazek. Dołącza do nich czarujący, ale i niezwykle lekkomyślny Tyler Owens, będący gwiazdą Internetu. Goni on za burzami wraz ze swoją hałaśliwą ekipą, a ich mottem jest im niebezpieczniej, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego, dochodzi do niespotykanych dotąd zjawisk atmosferycznych. Wiele burzowych systemów zbiega się w środkowej Oklahomie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.

W rolach głównych występują Anthony Ramos jako Javi, Glenn Powell jako Tyler, Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani i Maura Tierney. Lee Isaac Chung wyreżyserował film na podstawie scenariusza Marka L. Smith, a producentami są Frank Marshall i Patrick Crowley.

Źrodło: Dark Horizons