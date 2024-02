Christian Bale Frankensteinem w nowym filmie Maggie Gyllenhaal 0

Christian Bale dołączył do nowego filmu Maggie Gyllenhaal, w którym to wcieli się w ikoniczną postać z powieści Mary Shelley – Frankensteina.

Christian Bale, ''Bielmo''

Film za który odpowiada reżyserka i scenarzystka docenionego dramatu Córka będzie swego rodzaju remakem Narzeczonej Frankensteina. Opowie on bardzo podobną historię do tej przedstawionej w filmie z 1935 roku.

Pierwotnie film miał powstać dla Netflixa, jednak platforma wycofała się z projektu i przejęło go studio Warner Bros. Zdjęcia do produkcji rozpocząć się mają całkiem niedługo, mówi się o marcu.

Bale otrzymał rolę Frankensteina, do której to zmuszony jest zgolić głowę. Akcja filmu przeniesie nas do Chicago lat 30 . XX wieku, dokąd wędruje samotny Frankenstein. Desperackie poszukiwanie zrozumienia, miłości i braku samotności, ostatecznie prowadzi go doktora Euphroniusa, którego to prosi o pomoc w stworzeniu dla siebie towarzyszki życia. Oboje ożywiają zamordowaną kobietę i tak rodzi się '’narzeczona Frankensteina'’.

Projekt ten jest drugim w karierze Gyllenhaal. Angaże w nim otrzymali także Jessie Buckley, Annette Bening, Penelope Cruz i Peter Sarsgaard.

Film ten nie jest jedynym obecnie powstającym o słynnym potworze jakim był Frankenstein. Nad produkcją o nim pracuje także Guillermo del Toro.

Źrodło: The Hollywood Reporter