''Biedne istoty'' z cyfrową datą premiery jeszcze w tym miesiącu

Searchlight Pictures poinformowało, iż aż 11-krotnie nominowany do Oscara film Yorgosa Lanthimosa Biedne istoty, jeszcze w tym miesiącu będzie miał swoją cyfrową premierę. Niedługo potem trafi na DVD i Blu-ray.

Emma Stone, ''Biedne istoty''

Biedne istoty w wersji cyfrowej zadebiutują już 27 lutego. Po tej premierze dramat ten od 12 marca dostępny będzie na DVD i Blu-ray.

Film swoją światową premierę miał na samym początku września ubiegłego roku na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Do kin wszedł w grudniu, a polską premierę miał w połowie stycznia tego roku. Okazał się wielkim hitem, zbierając liczne nominacje do tegorocznych Oscarów. Zdobył już dwa Złote Globy. Pierwsza z nagród przypadła Emmie Stone jako najlepszej aktorce komediowej lub musicalowej, a druga filmowi.

Biedne istoty to opowieść o ewolucji Belli Baxter, młodej kobiety przywróconej do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera. Pod opieką Baxtera Bella jest chętna do nauki. Jednak głodna przygód, których jej brakuje, Bella ucieka z Duncanem Wedderburnem, przebiegłym i rozpustnym prawnikiem, w burzliwą podróż przez kontynenty. Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella staje się niezłomna w swoim celu, jakim jest opowiadanie się za równością i wyzwoleniem.

Źrodło: ComingSoon