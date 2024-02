Millie Bobby Brown kontra smok w zwiastunie filmu "Dama" 0

Netflix udostępnił nowy zwiastun Damy, zapowiadający przełomowy film fantasy, któremu przewodzi Millie Bobby Brown znana z serialu Stranger Things. Film będzie miał światową premierę w piątek, 8 marca 2024 roku.

kadr z filmu "Dama"

Fabuła filmu skupia się wokół kobiety imieniem Elodie. To młoda księżniczka, która zgadza się poślubić przystojnego księcia Henryka z sąsiedniego królestwa. To zaaranżowane małżeństwo nie ma być jednak normalne. Ta królewska rodzina ma nikczemną tradycję. Elodie zwerbowana została jako ofiara, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Damę wyreżyserował nominowany do Oscara hiszpański reżyser Juan Carlos Fresnadillo, na podstawie scenariusza napisanego przez scenarzystę Dana Mazeau. Oprócz roli głównej Brown pełni także funkcję producenta wykonawczego pod swoim szyldem PCMA Productions wraz z Zackiem Rothem, Chrisem Castaldim i Mazeau. Joe Roth i Jeff Kirschenbaum również dołączyli do projektu jako producenci.

W rolach głównych występują Bobbie Brown, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Ray Winstone, Ulli Ackermann, Brooke Carter i Angela Bassett.

Premiera filmu na Netflixie planowana jest na 8 marca 2024 roku.

Źrodło: Netflix