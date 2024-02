Ogromne podobieństwo! Pierwsze zdjęcie Jaafara Jacksona z planu filmu ''Michael'' 1

Trwają już prace na planie biograficznego filmu ’’Michael’’, który przybliży nam sylwetkę niekwestionowanego Króla Popu Michaela Jacksona. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie, na którym widzimy portretującego muzyka Jaafara Jacksona.

Michael Jackson, ''This Is It''

Jaafara Jacksona widzimy na scenie odtwarzającego legendarną trasę koncertową Dangerous Tour. Ubrany jest on w jeden z najbardziej rozpoznawalnych strojów jakie nosił Michael Jackson. Podobieństwo bratanka Króla Popu do niego samego jest na opublikowanej fotografii uderzające. Też tak sądzicie? Zdjęcie wykonał fotograf Kevin Mazur, który fotografował Jacksona przez całą jego karierę i podczas prób do '’This Is It'’.

W przypadku Jaafara każde spojrzenie, każda nuta i każdy ruch taneczny to Michael. Ucieleśnia Michaela w sposób, w jaki żaden inny aktor nie byłby w stanie powiedział producent Graham King w oświadczeniu.

Michael przedstawi widzom fascynujący i szczery portret genialnego, ale skomplikowanego człowieka, który został królem popu. Film przedstawi jego triumfy i tragedie w epickiej, kinowej skali – od jego ludzkiej strony i osobistych zmagań po niezaprzeczalny geniusz twórczy, czego przykładem są jego najbardziej kultowe kreacje. Jak nigdy dotąd widzowie będą mieli okazję zajrzeć do wnętrza jednego z najbardziej wpływowych i pionierskich artystów, jakich widział świat.

W obsadzie znaleźli się także Colman Domingo jako ojciec Joe Jackson, Nia Long jako matka Katherine Jackson, Juliano Krue Valdi jako młody Michael i Miles Teller jako prawnik John Branca. Reżyseruje Antoine Fuqua.

Premiera filmu Michael 18 kwietnia 2025 roku.

Źrodło: Variety