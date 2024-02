Stephen Amell z główną rolą w spin-offie ''Suits: L.A.'' 0

Hitowy prawniczy serial W garniturach zakończył się parę lat temu. Teraz zapoczątkowane nim uniwersum się rozwinie, a to za sprawą zamówionego spin-offa Suits: L.A.. Znaleziono już osobę, która wcieli się w głównego bohatera. To Stephen Amell, aktor doskonale Wam znany zarówno z Arrowa, jak i Kodu 8.

Stephen Amell, ''Arrow''

Spin-off na razie otrzymał zamówienie na odcinek pilotażowy. Wyreżyseruje go Victoria Mahoney. Zdjęcia do serialu rozpoczną się pod koniec marca tego roku, a będą kręcone w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Produkcja powstaje dla stacji NBC. Amell otrzymał rolę Teda Blacka, opisywanego jako '’charyzmatyczny mężczyzna przedkładający swoje własne potrzeby nad potrzeby innych'’.

Nowy dramat prawniczy stworzony przez oryginalnego twórcę Aarona Korsha, będzie opowiadał o nowej grupie kierowanej przez Teda Blacka, byłego prokuratora z Nowego Jorku, który założył kancelarię prawniczą w Los Angeles specjalizującą się w prawie karnym i rozrywkowym.

Przypomnijmy, że W garniturach to serial, którego bohaterami są prawnicy renomowanej kancelarii na nowojorskim Manhattanie. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera, charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike’a Rossa. Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet. Serial zakończył się w 2019 roku dziewiątym sezonem.

Źrodło: Variety