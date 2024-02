Zwiastun filmu ''Deadpool i Wolverine'' pobił rekord oglądalności 0

Wyemitowany w trakcie odbywającego się w miniony weekend Super Bowl, zwiastun filmu Deadpool & Wolverine pobił wszelkie rekordy oglądalności w Internecie.

fragment plakatu promującego film ''Deadpool & Wolverine''

W ciągu pierwszych 24 godzin od opublikowania go w sieci, zwiastun obejrzało 365 milionów osób. To z łatwością czyni go najczęściej oglądanym zwiastunem wszechczasów – pobijając 355 milionów odsłon pierwszego zwiastuna Spider-Man. Bez drogi do domu.

Oba materiały są przed zwiastunem i pełnym zwiastunem Avengers: Konoec gry. Te pierwszego dnia zajęły trzecie i czwarte miejsce wśród najczęściej oglądanych zwiastunów – odpowiednio 289 milionów i 268 milionów. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Transformers: Przebudzenie bestii, Avengers: Wojna bez granic, Król Lew, Thor: Miłość i grom oraz To.

W Deadpool 3 Ryan Reynolds wcielający się w Deadpoola ponownie łączy siły z reżyserem Shawnem Levym. Do Reynoldsa dołączają Hugh Jackman i Jennifer Garner, którzy w końcu odchodzą z superbohaterskiej emerytury, aby ponownie wcielić się w swoje kultowe role Marvela jako Wolverine i Elektra. W filmie powrócą także Leslie Uggams jako ślepy Al, Morena Baccarin jako Vanessa, Rob Delaney jako Peter, Stefan Kapicic jako Colossus, Karan Soni jako Dopinder, Brianna Hildebrand jako Negasonic Teenage Warhead i Shioli Kutsuna jako Yukio. Ponadto w filmie pojawią się także nowicjusze Marvela, Emma Corrin i Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine będzie pierwszym filmem Marvel Studios z oceną R. Jego premiera 26 lipca.

