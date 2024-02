Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Chłopi" ulubionym polskim filmem w 2023 roku. Film otrzymał tytuł Bestsellera Empiku 0

Chłopi – malarska adaptacja powieści Reymonta otrzymała na wczorajszej gali tytuł Bestsellera Empiku 2023 roku, dołączając do grona ulubionych filmów Polek i Polaków. Bestsellery Empiku już od 25 lat określają kierunek kulturalnych i rozrywkowych zainteresowań polskiej publiczności i nagradzają ulubionych twórców.

Chłopi to drugi film duetu reżyserskiego DK i Hugh Welchmanów. Podobnie jak „Twój Vincent” powstał w technice animacji malarskiej. Wydłużyła ona proces powstawaniu filmu z ok. dwóch lat do ponad pięciu, ale pozwoliła ukazać polski klasyk literatury w zupełnie nowym świetle, podkreślając jego ponadczasowość, malowniczość oraz subtelne ludzkie emocje. Film powstał dzięki zaangażowaniu ponad 200 malarzy olejnych i cyfrowych.

Dziękujemy naszej niesamowitej ekipie, a w szczególności prawie dwusetce naszych malarzy olejnych i cyfrowych, dzięki którym „Chłopi” oczarowali widzów. Bez ich talentu, pasji i zaangażowania ten film nie miałby szans na powstanie.

podkreśla Hugh Welchman, reżyser filmu

Sukces filmu opiera się również na fenomenalnej ścieżce dźwiękowej, której popularność przekroczyła sale kinowe, zdobywając ponad 50 mln odtworzeń w serwisach streamingowych, Złotą Płytę oraz status najpopularniejszej ścieżki dźwiękowej w historii polskiego kina. Twórcy filmu we współpracy z L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra opracowali 80-minutowe widowisko – „Chłopi – Tańcuj”, które zanurzy widzów w świecie porywającej muzyki filmowej i folkowej połączonej z ożywionym malarstwem i hipnotyzującymi pokazami tanecznymi. Światowa premiera odbędzie się 26 kwietnia na hali COS Torwar w Warszawie. Solistami będą m.in. Kayah, Kwiat Jabłoni i Bela Komoszyńska.

Chłopi mają także szansę reprezentować Polskę na Eurowizji. Łukasz L.U.C. Rostkowski zgłosił utwór „Jesień – Tańcuj” do konkursu piosenek europejskich. Decyzję o udziale tego hitu już niebawem podejmie komisja Telewizji Polskiej.

