Koniec zdjęć do nowego filmu Rona Howarda ''Eden'' 0

Informacje o końcu zdjęć ujawnił sam Howard na swoim Instagramie. Opublikował on wpis z klapsem filmowym oraz podpisem:

To już koniec ’’Edenu’’, naszego najnowszego projektu. Było to trudne, ale dzięki naszej wspaniałej obsadzie i ekipie była to satysfakcjonująca i ekscytująca podróż twórcza.

Eden to obraz survivalowy, zdjęcia do niego powstały na terenie Australii. Obraz ten przedstawi pewną nierozwiązaną tajemnicę, jaką skrywa wyspa Galapagos. Howard już od jakiegoś czasu planował opowiedzieć tą historię. Zainspirowała go do tego wizyta na Galapagos, w trakcie której doszło do wydarzeń, które Howard zaprezentuje w filmie. Ukaże on relacje z tego samego wydarzenia z dwóch różych relacji. Autorem scenariusza do Edenu jest Howard oraz Noah Pink.

Według producentów Eden będzie badał '’kondycję człowieka w sposób nieoczekiwany, absurdalny, humorystyczny, seksowny, ale przede wszystkim porywający i mocno trzymający w napięciu'’. Producentami filmu są Bill Connor, Patrick Newall, Brian Grazer i Karen Lunder z Imagine Entertainment oraz Stuart Ford z AGC Studios.

Eden może poszczycić się gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzą Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Bruhl oraz Jude Law i Ana de Armas.

Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: Instagram